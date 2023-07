Kamada Milan: la Lazio ci prova, la mossa di Lotito è questa! Il patron della Lazio vuole fare leva su due fattori

Il calciomercato della Lazio guarda al Milan. Non in casa rossonera, ma a quel giocatore che è stato promesso sposo del Diavolo, ma che è stato poi abbandonato per arrivare a Chukwueze.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il preferito di Maurizio Sarri è Daichi Kamada. Lotito ha presentato un’offerta al ragazzo che nonostante la concorrenza di Atletico Madrid e Borussia Dortmund (ad oggi comunque più distanti) è affascinato dalla Serie A. il patron biancoceleste sta facendo leva sullo sponsor tecnico della Lazio, ovvero la Mizuno: un alleato in più nella corsa a Kamada.

