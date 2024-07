Antonio Cassano attacca senza mezzi termini Barella, Dimarco e Bastoni dicendo sia sopravvalutati. Ecco la motivazione.

In un recente incontro digitale inaugurale su Twitch, il canale “Viva el Futbol”, volto a esplorare e discutere temi caldi del panorama calcistico, ha visto protagonisti volti noti come Adani, Cassano e Ventola. Una delle discussioni che ha scatenato maggiore interesse tra gli appassionati riguarda il cammino dell’Italia all’ultimo Europeo. La critica non ha risparmiato nessuno, nemmeno i giocatori dell’Inter, convocati da Spalletti per il torneo.

Giudizio sull’Italia all’Europeo

Antonio Cassano, ex attaccante nerazzurro, non ha usato mezzi termini nel descrivere la performance della Nazionale italiana. Ha espresso una chiara preferenza per l’uscita dell’Italia contro la Croazia, menzionando il gol di Zaccagni come un momento di illusione passeggera. Secondo Cassano, la squadra attuale sarebbe priva di talenti eccezionali o giocatori di livello capace di fare la differenza. Ha poi proseguito evidenziando come, nonostante la storica mancanza di uno stile di gioco spettacolare, l’Italia non possa contare nemmeno sulla qualità individuale per colmare questo gap.

Alessandro Bastoni

Critiche e polemiche

Le osservazioni di Cassano non si sono limitate ai soli giocatori o al loro rendimento sul campo. L’ex attaccante ha esteso il suo punto di vista agli ambienti di gestione e tecnici del calcio italiano, toccando figure come Abodi e Gravina. Cassano suggerisce che detrattori come Abodi, che criticano la mancanza di assunzione di responsabilità da parte di Spalletti, agiscano più su motivazioni esterne che su un’analisi oggettiva del lavoro dell’allenatore. Ha poi stigmatizzato l’approccio di Gravina e proposto figure come Malagò, presidente del CONI, per ruoli chiave nella gestione e promozione dello sport in Italia, perseguito una visione più integra e lontana dagli inciuci.

Sguardo sui giocatori

Cassano offre anche una sua analisi riguardo alcuni dei calciatori italiani più noti, soffermandosi in particolar modo su coloro che fanno parte dell’Inter. Nomina specificamente Barella e Dimarco, citando il loro rendimento inconsistente quando si passa dal campionato italiano alle competizioni europee. La critica non risparmia nemmeno i giovani talenti come Bastoni, sottolineando un netto divario tra le prestazioni in Serie A e quelle in contesti internazionali. Questa visione suggerisce una generale sopravvalutazione dei calciatori italiani, alimentata anche da dinamiche di mercato e procuratori.

Conclusioni

Le dichiarazioni di Cassano aprono una finestra su molteplici questioni del calcio italiano, dal livello tecnico dei suoi rappresentanti internazionali, alla gestione e organizzazione dietro le quinte. La necessità di una svolta è evidente, tanto nelle aspettative verso i calciatori quanto nell’approccio alla gestione sportiva. La convergenza tra passione calcistica e critica costruttiva potrebbe rappresentare il primo passo verso un rinnovamento tanto atteso da tifosi e addetti ai lavori.

