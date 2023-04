L’azienda del Bahrain è sempre più decisa a rilevare l’Inter dall’attuale proprietà di Steven Zhang: offerta trai 545 e 650mln di dollari

Il futuro potrebbe riservare un bel po’ di cambiamenti per l’Inter, stando a quanto afferma l’autorevole Middle East Economy. Il fondo Investcorp, infatti, sarebbe al lavoro per rilevare il club da Suning creando un gruppo di investitori. La cifra è da capogiro: oscilla tra i 545 e 650mln di dollari.

Se Investcorp riuscisse nel suo tentativo d’acquisizione dell’Inter, porterebbe una significativa espansione dell’azienda: Investcorp infatti possiede già quote di squadre e leghe sportive, oltre ad una franchigia NFL (Jacksonville Jaguars) e un non ancora specificato club spagnolo. L’intenzione del colosso del Bahrain sarebbe quella di creare una sua galassia sportiva, come hanno fatto Man City e PSG.

