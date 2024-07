Il ritiro precampionato dei nerazzurri è iniziato da poco più di 10 giorni e ci sono già le prime piacevoli sorprese.

Nel cuore della preparazione dell’Inter, un nuovo ingresso nella rosa nerazzurra sta già lasciando il segno ad Appiano Gentile, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

La sorpresa

Josep Martinez, dopo le belle prestazioni con la maglia del Genoa, starebbe rendendo al di sopra delle aspettative nei primi allenamenti con la nuova squadra. Lo spagnolo sta approfittando al meglio dell’opportunità concessagli dall’assenza di Yann Sommer mostrando di avere qualità non solo tecniche ma anche caratteriali. Lo svizzero rientrerà solo il 30 luglio e dovrebbe comunque restare il titolare in porta.

Josep Martinez

Secondo a chi?

Il dualismo però potrebbe promettere scintille sin da subito. Ad oggi, Martinez sta sfruttando ogni sessione di allenamento per mettere in mostra le sue qualità, sorprendendo positivamente staff e compagni. Il portiere si è distinto per la sua capacità di gestire il pallone con i piedi, un aspetto sempre più rilevante nel calcio moderno, ma ha anche impressionato per la sua personalità; proprio quest’ultimo elemento avrebbe sorpreso più di ogni cosa.

Scenari futuri

Inzaghi vuole che le cosiddette seconde linee siano all’altezza dei titolari e la cosa potrebbe valere anche per la porta. Il piano della società era ed è tuttora quello di garantire la titolarità almeno per questa stagione a Sommer che ha fatto benissimo l’anno scorso; l’ex Genoa comunque avrà l’occasione di giocare gare importanti anche quest’anno. Lo spagnolo dovrà essere bravo a far capire che in futuro potrà raccogliere l’eredità dello svizzero e diventare il titolare.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG