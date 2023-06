Inter, Ceccarini: «Marotta e Ausilio sono vicini a chiudere anche per Azpilicueta» Le parole del giornalista

Intervistato da TMW, Nicolò Ceccarini, ha fatto il punto sul mercato dell‘Inter, concentrandosi sulla situazione legata a Azpilicueta.

LE PAROLE- «Il club nerazzurro ha in pratica in mano Bisseck ma non ha intenzione di fermarsi qui . Viste le difficoltà ad arrivare a Chalobah, Marotta e Ausilio sono vicini a chiudere anche per Azpilicueta. Lo spagnolo ha ancora un altro anno di contratto con il Chelsea ma la sua volontà è quella di andare via. E per questo sta trattando con la società inglese la risoluzione contrattuale. Non appena si sarà liberato, firmerà un biennale con l’Inter.»

L’articolo Inter, Ceccarini: «Marotta e Ausilio sono vicini a chiudere anche per Azpilicueta» proviene da Inter News 24.

