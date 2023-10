Intervenuto negli studi di Pressing, Graziano Cesari, è tornato a parlare della sfida tra Inter e Salernitana, e sulle polemiche arbitrali che hanno coinvolto Francesco Acerbi.

«Ho sentito dire ‘Ci vuole la prova-tv!’. Non scherziamo su queste robe qui: Acerbi vede l’avversario e prova solo a evitare l’urto con il viso metetndo davanti le braccia. Gyomber su Lautaro? Il fallo è un placcaggio vero e proprio: significa che il difensore della Salernitana è consapevole che il compagno non riuscirà mai a contrastare Lautaro che va verso la porta. Lovato si è addirittura fermato, contando sul fatto che Gyomber riuscisse a fermare il nerazzurro… Si tratta di espulsione per chiara occasione da gol molto evidente: spero un episodio così non capiti mai a un’italiana in Champions»

