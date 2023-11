Frecciata all’ex Inter, senza giri veli un ex nerazzurro è stato accusato di un presunto tradimento in ambito sportivo, ecco cosa è successo

Il presidente della Federazione italiana gioco calcio Gabriele Gravina è intervenuto a TV200, dove (tra i vari argomenti menzionati) ha detto la sua sull’ex allenatore Inter Roberto Mancini ed il suo addio dal ruolo di ct.

MANCINI – «Non sul piano sportivo, ma sul piano umano la scelta di Mancini è stata una delusione. Mi sono sentito tradito in un sentimento puro, nei confronti di Roberto, che ho sempre considerato un amico. Aldilà degli interessi della sua scelta tecnica per me è stata una ferita che faccio fatica a rimuovere».

