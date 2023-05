In occasione di Roma-Inter di ieri sera, Hakan Calhanoglu ha raggiunto un importante traguardo nella sua carriera da calciatore

Non è arrivato il gol come nell’ultima gara contro l’Hellas, ma Calhanoglu può gioire lo stesso dopo Roma-Inter, e non soltanto per l’importante vittoria ottenuta dalla squadra. La Gazzetta dello Sport parla del traguardo raggiunto dal centrocampista: primo calciatore turco della storia a tagliarlo.

«Hakan Çalhanoğlu nella giornata di ieri ha toccato quota 200 presenze in Serie A, un record assoluto nella massima serie per un giocatore turco. Ieri all’Olimpico Calha è diventato il primo di sempre a tagliare questo traguardo nell’era dei tre punti a vittoria (stagione 1994-95)».

L’articolo Inter, che record per Calhanoglu! È il primo calciatore turco a tagliare questo traguardo proviene da Inter News 24.

