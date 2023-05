L’ex attaccante del Parma, Faustino Asprilla, ha voluto dire la sua sull’attaccante numero 10 dell’Inter, Lautaro Martinez

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Faustino Asprilla ha detto la sua su Lautaro Martinez, non risparmiando critiche verso l’attaccante dell’Inter.

LE PAROLE –: «Lautaro è bravo, in area si muove bene, ha senso del gol, però vorrei che prendesse più iniziative, che la sua azione fosse trascinante. Spesso, invece, sparisce. Lo vedi all’inizio della partita e poi alla fine. No, deve stare dentro la partita. Sempre. Sennò non diventerà mai un fuoriclasse. Se lo è già? Non esageriamo. È un ottimo giocatore, ma per essere fuoriclasse deve dimostrare di appartenere a un’altra categoria».

L’articolo Asprilla duro su Lautaro: «Spesso sparisce, non è un fuoriclasse, non esageriamo» proviene da Inter News 24.

