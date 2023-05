Anche se si respira un cauto ottimismo in casa Milan per le condizioni di Rafael Leao, si ipotizza un piano B per il derby contro l’Inter

Rafael Leao non è certo di poter essere a disposizione del Milan per l’andata delle semifinali di Champions League contro l’Inter. Il portoghese è uscito dal campo dopo pochi minuti durante la sfida con la Lazio, ma ha poi rassicurato sulle sue condizioni.

Come riferito da Calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, tra i rossoneri c’è ovviamente preoccupazione per le condizione dell’attaccante nonostante le sue rassicurazioni arrivate a fine partita. In caso di forfait Pioli sarebbe pronto a schierare Ante Rebic esterno a sinistra.

L’articolo Milan, Leao out? Pronto il piano B contro l’Inter proviene da Inter News 24.

