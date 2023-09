Diversi quotidiani sportivi italiani rilanciano oggi la notizia di un possibile cambio al timone del club nerazzurro: questa volta sarà vero?

L’Inter potrebbe presto cambiare proprietà, le voci in tal senso da stamattina sono molto insistenti: anche Tuttosport conferma che un fondo mediorientale è seriamente interessato all’acquisto e soprattutto sembra avere anche la possibilità di accontentare la richiesta elevata di Suning.

Db Milano 17/09/2019 – Champions League / Inter-Sk Slavia Praga / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Zhang Jindong

L’autofinanziamento ed il prestito di Oaktree

Ma andiamo con ordine: Steven Zhang da diverse stagioni ormai per volere del governo del suo paese non può esportare denaro dalla Cina per fare investimenti nel mondo del calcio. I nerazzurri infatti “si autogestiscono” investendo solo quello che ricavano dalla Champions League e dalle cessioni remunerative di pezzi pregiati e non. L’attuale proprietà del club tra l’altro a maggio 2024 deve restituire il debito maturato con Oaktree, il fondo americano che prestò circa 300 milioni agli Zhang nel periodo del Covid. Con gli interessi la cifra è arrivata a quasi 400 milioni e Steven ha 2 strade davanti: restituire il debito o chiedere un ulteriore prestito a interessi però ancora più alti. Nel caso non fosse possibile restituire il debito, l’Inter finirebbe al fondo americano succitato.

Prospettive future

La novità di oggi è che la banca statunitense Raine Group ha trovato un fondo mediorientale disposto ad accontentare la richiesta di 1 miliardo di Steven Zhang: nell’articolo del quotidiano piemontese viene specificato che la banca è molto ottimista ma dall’altra parte c’è da evidenziare che Suning al momento non ha nessuna intenzione di vendere l’Inter. Di sicuro entro maggio succederà qualcosa, in un senso o nell’altro.

L'articolo Inter: ci siamo per il cambio di proprietà? proviene da Notizie Inter.

