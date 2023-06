L’allenatore si aspettava qualcosa di diverso rispetto a quanto gli è stato detto dai dirigenti e dal presidente nell’incontro avvenuto l’altro ieri.

Com’è noto martedì Inzaghi è stato nella sede dell’Inter per pianificare la nuova stagione insieme a Zhang, Marotta e Ausilio. Il Corriere dello Sport svela alcuni retroscena riguardo questo summit sostenendo che qualche piccolissima frizione tra le parti c’è stata. Il tecnico infatti si aspettava magari che la società aprisse un po’ più il portafogli per investire sul mercato dopo l’ottima stagione disputata in Champions League; invece la strada da seguire è sempre quella della sostenibilità.

I dirigenti hanno accettato la linea societaria, d’altronde anche nelle ultime stagioni è stato così e la rosa della squadra è sempre rimasta competitiva. Inzaghi ad ogni modo avrebbe chiesto di non essere più considerato un “parafulmini” e di non cedere nessun big, Onana compreso, appellandosi alle frasi pronunciate dal presidente dopo al finale di Champions. Nonostante qualche piccola differenza di veduta il rinnovo dell’allenatore non è minimamente in discussione.

L’articolo Inter: clima disteso ma non serenissimo dopo il summit tra Inzaghi e la dirigenza proviene da Notizie Inter.

