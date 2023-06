Convocata una riunione tecnica tra il Comune di Cagliari e Regione per discutere del nuovo stadio dei rossoblu

Arrivano finalmente delle novità circa quello che potrebbe essere il nuovo stadio del Cagliari, il quale andrebbe a sostituire l’attuale casa dei rossoblù: la Unipol Domus. L’edizione odierna de L’Unione Sarda riporta la decisione presa dalle istituzioni. E’ stata convocata una riunione tecnica circa la programmazione di quella che potrà essere una grande e fondamentale opera. Le ricadute che potrebbe avere non sono ignorabili. Il tutto senza dimenticare che ad esso è subordinata la possibilità di ospitare gli Europei del 2032 per il capoluogo.

L’incontro, fissato per la prossima settimana, vedrà come protagonisti interessati esclusivamente il Comune di Cagliari guidato da Paolo Truzzu e la Regione Sardegna di Christian Solinas. Il club di Tommaso Giulini non potrà partecipare all’incontro che dovrebbe decidere le sorti dell’opera. Essa sarà dedicata al grande bomber della formazione scudettata, Gigi Riva. L’immobilismo circa i finanziamenti sembra essersi infranto, la speranza è che ora l’iter possa accellerare in modo deciso.

