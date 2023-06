Le prima parole di Rudi Garcia come nuovo tecnico del Napoli: «Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai»

Rudi Garcia ha commentato sulla propria pagina Twitter il suo passaggio sulla panchina del Napoli, ha raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti. Di seguito le sue parole.

«Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG