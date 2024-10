I nerazzurri sono partiti a rilento in campionato ma ora le due vittorie consecutive fanno pensare che il peggio sia alle spalle. Nelle mura di Appiano Gentile si respira un’aria di ottimismo. Dopo un settembre che non ha pienamente soddisfatto le aspettative, l’Inter sembra aver imboccato la strada giusta verso il ritrovamento della forma ottimale. Le ultime analisi sui parametri fisici dei giocatori indicano un trend positivo, lasciando presagire che il meglio debba ancora venire. Non si tratta soltanto di una questione di fiducia o di speranza: come riporta la Gazzetta dello Sport, i dati alla mano confermano una condizione in crescita, segno promettente per le future prestazioni della squadra. Brutto avvio Gli indicatori di questo inizio di stagione non sorridono come si vorrebbe all’Inter. Confrontando i numeri attuali con quelli della stagione precedente, emerge una realtà che richiama l’attenzione e impone riflessioni. L’Inter di quest’anno ha raccolto meno punti, […]

