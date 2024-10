L’ex attaccante Julio Ricardo Cruz ha celebrato le granfi qualità del capitano nerazzurro. Lazio News 24 ha intervistato Julio Cruz che ha commentato il fatto che Lautaro Martinez abbia eguagliato il record da lui detenuto di almeno 1 goal segnato in 6 edizioni consecutive della Champions League. “Mi fa piacere perché è argentino e perché è un giocatore forte che ha vinto tante competizioni, come il Mondiale e la Coppa America. È bello far parte della storia di una società, ma credo che tutti quelli che sono passati in qualsiasi club fanno parte della storia di quella squadra“. La breve avventura laziale “Io mi sento parte della storia della Lazio, anche se ci sono stato per poco tempo. Ad esempio mi ricordo quando abbiamo vinto la Supercoppa italiana a Pechino contro l’Inter”. Il derby con l’atmosfera più infuocata “È una domanda difficile. Ogni derby è a sé, perché ha la sua […]

