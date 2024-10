Dopo i numerosi arresti dovuti a legami con associazioni mafiose, la curva nerazzurra si è riunita e ha dettato le linee guida per i prossimi mesi. In un contesto di sconvolgimento e riflessione, la tifoseria organizzata dell’Inter si è ritrovata giovedì scorso per delineare un nuovo percorso, segnando così la volontà di lasciarsi alle spalle uno dei periodi più bui e contestati della loro storia. Affrontando le conseguenze di un’indagine che ha visto i vertici precedenti del tifo organizzato accusati di gravi reati, compresa l’associazione a delinquere con metodi mafiosi, il sostegno alla squadra sembra volgere verso un futuro di cambiamento e rinnovamento. La Gazzetta dello Sport illustra tutti i cambiamenti che ci saranno dalle prossime settimane in poi. La fine di un’epoca controversa La decisione irrevocabile di smantellare l’identità finora conosciuta come “Curva Nord Milano” segna un punto di svolta radicale. La consapevolezza dei danni arrecati alla reputazione del […]

