Inter, col Torino si può mantenere un record europeo: il dato sui nerazzurri

La sfida tra Inter e Torino sarà una sfida importante non solo per i tre punti, ma anche per conservare un record importante per la squadra di Inzaghi.

I nerazzurri, infatti, insieme all’Arsenal, sono l’unica squadra a non avere ancora subito gol in trasferta in questa stagione.

