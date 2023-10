Inter, Bonan: «Lautaro? Mi aspettavo questo tipo di crescita» Le parole del giornalista

Intervenuto negli studi Sky Sport, Alessandro Bonan, ha parlato del capitano dell‘Inter, Lautaro Martinez

«Lautaro? Io mi aspettavo questa crescita, i segnali che ha dato in tutti questi anni portano verso la direzione della serietà: per essere un leader devi essere affidabile e serio e lui lo è sempre stato. In più è un centravanti che progressivamente è sempre migliorato e ha corretto i suoi difetti: ora a volte è imprendibile, sa farsi valere in area di rigore. E’ completo, sa fare tutto»

