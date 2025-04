Inter: colpo a sorpresa in arrivo? L’attaccante che ha deluso in Premier potrebbe tornare a prezzo stracciato

Un nome che sembrava ormai dimenticato, un possibile ritorno in Serie A a condizioni vantaggiose: l’Inter potrebbe sfruttare un’opportunità incredibile dal mercato.

La serata che ha visto l’Inter trionfare contro il Bayern Monaco resterà nella storia recente del club. La squadra di Simone Inzaghi, con una prestazione da ricordare, ha sbancato l’Allianz Arena grazie ai gol di Lautaro Martinez e Frattesi, quest’ultimo realizzato proprio negli ultimi istanti della gara. Con questa vittoria, l’Inter si è messa in una posizione favorevole per il ritorno a San Siro, alimentando la speranza di un cammino trionfale verso le semifinali di Champions League, anche se c’è un ex calciatore che va controcorrente. Ora, l’attenzione è rivolta anche al futuro, con il calciomercato pronto a portare nuove opportunità.

Il futuro dell’Inter passa dal mercato: nuovo attaccante in arrivo?

Mentre la squadra si prepara a difendere il vantaggio ottenuto, i dirigenti dell’Inter, Marotta e Ausilio, stanno già progettando il futuro. Il reparto offensivo, che vede già in Thuram e Lautaro Martinez delle certezze, potrebbe ricevere un altro innesto importante. L’idea è quella di aggiungere un attaccante di qualità, in grado di arricchire la rosa e completare il puzzle. Il mercato estivo sarà fondamentale per capire come rinforzare ulteriormente un gruppo che, dopo la vittoria contro il Bayern, ha dimostrato di avere la mentalità giusta per puntare a traguardi ancora più ambiziosi.

Zirkzee: ritorno in Italia a sorpresa?

Un nome che sta circolando con sempre maggiore insistenza nelle ultime ore è quello di Joshua Zirkzee; è quanto riporta Inter Live. Il 23enne attaccante olandese potrebbe tornare in Italia dopo un’esperienza altalenante al Manchester United. Il suo rendimento in Premier League, con soli sei gol e tre assist in 36 partite, non ha soddisfatto le aspettative. Tuttavia, l’Inter potrebbe approfittare di questa situazione per portarlo a Milano in prestito, con la possibilità di riscattarlo in futuro. Il Manchester ha pagato il suo cartellino oltre 42 milioni di euro: l’operazione potrebbe risultare vantaggiosa per le casse nerazzurre, considerando anche l’addio imminente di Arnautovic e Correa. Al momento si tratta solo di indiscrezioni, in futuro chissà.

