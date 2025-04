Inter, priorità attacco: c’è un profilo che convince ancor più di David

I nerazzurri preparano grandi manovre in vista della prossima stagione: oggi si parla tanto del possibile rinforzo in avanti.

La stagione è ancora lunga, ma l’Inter ha già messo in moto la sua macchina per rinforzare la squadra e continuare a crescere. I nerazzurri stanno monitorando attentamente ogni settore, ma l’attenzione è concentrata soprattutto sull’attacco. Qui, dove il club cerca di garantire più solidità e qualità, un nome si è fatto largo tra le voci di mercato: Jonathan David. Il canadese, già protagonista in Ligue 1, è tornato nella lista dei desideri del club milanese e proprio oggi ci sono stati aggiornamenti significativi. Tuttavia, non è l’unico nome che circola.

Il reparto offensivo è la priorità assoluta

L’attacco è il vero fulcro su cui l’Inter concentrerà i suoi investimenti maggiori. Simone Inzaghi ha bisogno di un’altra punta in grado di segnare con costanza, per supportare un reparto che, pur forte, ha bisogno di maggiore profondità e varietà. Non solo Jonathan David, quindi, ma anche altri profili sono finiti sotto la lente di ingrandimento dei dirigenti nerazzurri. Il mercato si prospetta intenso, con possibili trattative in corso per aggiungere un elemento capace di fare la differenza. Tuttavia, la strategia non si limita a un singolo acquisto.

L’ipotetico rinforzo ideale

Un altro nome che sta guadagnando sempre più consensi negli ultimi giorni è quello di Santiago Castro, attaccante del Bologna. La Gazzetta dello Sport ha confermato che l’Inter sta valutando seriamente l’opportunità di acquistarlo. L’argentino ha impressionato per la sua versatilità e il fiuto del gol, attirando l’attenzione anche di altri club. La trattativa, però, non sarà facile: il Bologna è ben determinato a trattenerlo, e tutto dipenderà anche dal risultato finale della stagione dei rossoblu. Nonostante ciò, l’Inter è pronta a fare un tentativo concreto, convinta che Castro possa essere un tassello fondamentale per il futuro.

