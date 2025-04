Barella e Bastoni sopravvalutati: botta e risposta al veleno tra due ex

Anche dopo le splendide prestazioni in Baviera c’è chi ha criticato i due calciatori nerazzurri alimentando un dibattito infuocato.

Antonio Cassano ha suscitato polemiche con le sue dichiarazioni a Viva El Futbol riguardo a due dei pilastri dell’Inter: Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. L’ex attaccante ha affermato che entrambi i giocatori sono sopravvalutati dalla stampa e, in particolare, ha dichiarato che tra Barella e Davide Frattesi non ci sono differenze rilevanti quando scendono in campo. Cassano non ha risparmiato critiche al difensore nerazzurro, definendolo “non buono” nel panorama attuale. Le sue parole hanno subito attirato l’attenzione, ma la reazione non è tardata ad arrivare. Peculiare anche “la versione” della UEFA.

Viviano risponde a Cassano: le parole di un ex portiere sotto accusa

Le dichiarazioni di Cassano non sono passate inosservate, soprattutto per l’ex portiere Emiliano Viviano, che ha voluto rispondere in modo fermo su Tv Play. Viviano non ha nascosto il suo disappunto, dichiarando di non comprendere da dove possano venire tali opinioni. Secondo l’ex portiere, le osservazioni di Cassano su Bastoni e Barella sono completamente errate e lontane dalla realtà. Viviano ha spiegato come le qualità di Barella, tra cui la capacità di trovare linee di passaggio e la sua visione di gioco, siano inimitabili e ben superiori a quelle di Frattesi, nonostante il talento di quest’ultimo in fase di inserimento. La critica principale di Viviano riguarda l’idea che Cassano possa ridurre le differenze tra i due centrocampisti, trascurando gli aspetti fondamentali del loro gioco.

Bastoni e Barella, i punti di vista si scontrano

Viviano ha anche colto l’occasione per contestare le opinioni di Cassano su Bastoni in una difesa a quattro. Secondo l’ex portiere, l’affermazione di Cassano è priva di fondamento, considerando che Bastoni si è sempre trovato meglio in un sistema a tre difensori. Viviano ha criticato l’esempio fatto da Cassano con Van Dijk, dicendo che non si può paragonare un calciatore di altissimo livello come il difensore del Liverpool a Bastoni. Per Viviano, la critica a Bastoni in un ruolo che non gli è congeniale è ingiusta: “Che ne sai se può o non può giocare a 4? È ovvio che renda di più a 3″.

