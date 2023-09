L’arrivo al fotofinish o quasi del centrocampista olandese mescola le carte nel centrocampo nerazzurro.

Alla fine Ausilio e Marotta hanno regalato anche un settimo centrocampista a Simone Inzaghi: dove giocherà Davy Klassen? E quale posto andrà a prendere nell’ordine gerarchico? La Gazzetta dello Sport ha provato a rispondere a queste domande: l’olandese dovrebbe essere il quinto centrocampista centrale nelle gerarchie, scala al sesto posto Sensi mentre Asllani non viene considerato in questo discorso essendo l’unico dei 7 in grado di agire solo come regista.

Kristjan Asllani Henrikh Mkhitaryan

Henrikh Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Davide Frattesi sono 4 titolari per 3 posti. Klassen può giocare un po’ ovunque, così come l’ex Sassuolo, ma secondo la rosea verrà considerato prevalentemente come mezzala sinistra. La sua esperienza, ha disputato tantissime gare in Champions League, si rivelerà molto preziosa nelle partite importanti.

L’articolo Inter: come verrà gestito Klassen? proviene da Notizie Inter.

