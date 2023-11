Il calendario dell’Inter presenta alcune insidie alla squadra di Inzaghi, come le sfide in trasferta contro Atalanta, Juve e Napoli

L’Inter di Simone Inzaghi dovrà tenere la concentrazione al massimo in campionato, dove l’aspetta un calendario ostico, con le sfide in trasferta contro Atalanta, Juve e Napoli. Il pericolo per i nerazzurri arriva però maggiormente a San Siro. A parlarne è il Corriere dello Sport.

Sul quotidiano si legge: «L’anno scorso in queste tre trasferte arrivarono solo tre punti (con la vittoria in casa della Dea) e in generale il rendimento esterno fu deludente, con soli 30 punti conquistati in 19 partite. Tre sfide ad alta quota nelle prossime quattro uscite, con l’aggiunta nel mezzo della trappola Frosinone a San Siro: una sfida che Inzaghi ha già cerchiato di rosso e su cui chiederà massima attenzione per evitare quanto successo contro il Bologna in casa poco prima dell’ultima pausa per le nazionali.

Contro le ‘piccole’ l’Inter di Inzaghi ha dimostrato fin qui di aver rinchiuso nell’armadio i fantasmi della passata stagione, quando “quando erano stati dilapidati fior di punti durante tutto l’anno ed erano arrivate sconfitte anche a Udine, La Spezia e Bologna, oltre ai pareggi di Salerno, Monza e Genova (sponda Sampdoria). Bisognerà chiudere la questione ottavi di finale tra Salisburgo e Lisbona (8 e 29 novembre), per arrivare senza nessuna pressione all’ultimo match del girone contro i baschi».

