L’ex centrocampista della Sampdoria, Filip Djuricic, si è espresso così su Vlahovic, Samardzic e Lautaro Martinez: le sue parole

Intervistato da Tuttosport, Filip Djuricic, ex centrocampista di Sassuolo e Sampdoria e compagno di nazionale di Vlahovic e Samardzic, ha detto la sua sui due calciatori, citando anche il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez.

FIORENTINA-JUVE PER VLAHOVIC – «Una partita speciale per Dusan, che se sta bene non ha rivali. Per me è il miglior attaccante della Serie A insieme con Lautaro Martinez. Vlahovic ha tutto: forza fisica, senso del gol, potenza quando calcia in porta. La Juve ha fatto la scelta giusta in estate nel puntare su di lui. Fa la differenza e può segnare tanto quest’anno, ne sono certo».

SAMARDZIC – «Laki è davvero un grande giocatore. So che ha voglia e merita di fare il salto in una big. Per me è pronto: ha un talento incredibile».

L’UOMO GIUSTO NEL 3-5-2 DI ALLEGRI – «Lazar nasce trequartista, ma ormai in pochi giocano con un giocatore dietro le due punte. In Italia ha imparato a fare la mezzala molto bene a Udine, perciò non avrebbe problemi di adattamento nel modulo della Juventus. Alzi le dico di più… Con Samardzic la Juve diventa ancor più una candidata allo scudetto. In mezzo a tanti grandi giocatori può fare ancora meglio. Paradossalmente per uno come lui sarebbe molto più facile giocare nella Juve che nell’Udinese. Guardo sempre le sue partite e, se nei friulani è davvero forte, a Torino diventerebbe fortissimo».

