Simone Inzaghi pensa alla formazione da schierare domani per Atalanta-Inter: possibile qualche cambio tra i nerazzurri?

Domani è il giorno di Atalanta-Inter e Simone Inzaghi studia la migliore formazione possibile da schierare, anche considerando l’impegno successivo in Champions League contro il Salisburgo, che potrebbe garantire il pass agli ottavi di finale ai nerazzurri. Ad analizzare le possibili scelte di formazione di Inzaghi è la Gazzetta dello Sport.

La novità più importante può arrivare a centrocampo, dove l’insostituibile Mkhitaryan può aver bisogno di tirare il fiato: scalpita Frattesi per partire dal 1′. In avanti la certezza è la coppia composta da Thuram e Lautaro. Carlos Augusto insidia Dimarco sulla corsi mancina, così come in difesa resta aperto il ballottaggio tra Darmian e Pavard, così come quello tra de Vrij e Acerbi. Certo di partire dall’inizio Bastoni, ex della partita.

L’articolo Atalanta Inter, Inzaghi pensa a Frattesi dall’inizio: le ultime di formazione proviene da Inter News 24.

