L’Inter potrebbe intervenire sul calciomercato per rinforzare ulteriormente il centrocampo: spunta un’alternativa a Colpani

Tra gli ultimi obiettivi del calciomercato Inter c’è Andrea Colpani. Il calciatore del Monza è un profilo sicuramente molto interessante per i nerazzurri, i quali tuttavia pensano anche ad alcune alternative al centrocampista classe ’99. Il piano B è rappresentato da Tomas Soucek del West Ham. A parlarne è Tuttosport.

Sul quotidiano si legge: «I due profili che la dirigenza oggi sta seguendo con maggiore attenzione sono quelli di Tomas Soucek, 28enne nazionale ceco del West Ham, e Andrea Colpani, 24enne del Monza. Il primo ha il contratto con il club inglese fino al giugno 2024. Il West Ham ha l’opzione per prolungare fino al 2025, ma l’Inter monitora la situazione e il ds Ausilio, durante la sosta di ottobre, ha pure visionato il giocatore dal vivo durante Albania-Repubblica Ceca. Soucek ha esperienza internazionale e una dote che manca nel reparto centrale nerazzurro, i centimetri: ben 192. Il ceco è un mediano, un giocatore difensivo, di rottura, anche se non disdegna di affacciarsi in avanti per sfruttare le sue capacità aeree».

L’articolo Calciomercato Inter, spunta il piano B di Colpani: ecco chi è proviene da Inter News 24.

