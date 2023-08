L’Inter continua a seguire Folarin Balogun dall’Arsenal, ma in Ligue 1 il Monaco ha messo gli occhi sull’attaccante

Sempre caldo il nome di Folarin Balogun, ormai obiettivo numero uno per l’attacco dell’Inter di Simone Inzaghi.

Attenzione però al Monaco, che come ci riporta il quotidiano britannico The Athletic, avrebbe messo gli occhi sul centravanti dell’Arsenal e si sarebbe già visto rifiutare un’offerta per il giocatore, vista la necessità di cercare un sostituto per Embolo (out 7 mesi). Da monitorare con attenzione lo possibile sviluppo.

