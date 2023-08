Inter, il Bayern saluta Sommer: «Gli auguriamo tutto il meglio» Il saluto dei bavaresi

Ormai è ufficiale, Yann Sommer lascia il Bayern Monaco per diventare il nuovo portiere dell’Inter.

Tramite un comunicato, il club bavarese ha voluto salutare il portiere elvetico.

COMUNICATO– Yann Sommer passa dall’FC Bayern all’Inter, club italiano di Serie A. Il portiere 34enne è arrivato ai campioni di Germania record dal Borussia Mönchengladbach in inverno. Comprendiamo e rispettiamo il desiderio di Yann Sommer di cercare una nuova sfida all’Inter perché vuole giocare come numero 1 in porta a lungo termine. Yann Sommer ci ha tirato fuori da una situazione difficile quando Manuel Neuer era gravemente infortunato e vogliamo ringraziarlo per il suo impegno. Gli auguriamo tutto il meglio e ogni successo per il futuro

