Inter, concorrenza per Vicario: un club italiano è interessato al portiere dell’Empoli

Come riportato da La Repubblica, non c’è solo l’Inter interessata a Guglielmo Vicario per la porta.

Cresce l’interesse della Fiorentina, in cerca di un portiere che possa ricoprire il ruolo, vista la poca affidabilità di Terraciano. L’Empoli attende un’offerta ufficiale. Base d’asta 15 milioni.

