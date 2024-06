L’Inter e Marotta si muovono per regalarsi il vice Sommer. Primi contatti con il Genoa per Martinez ma non solo.

Nel dinamico mondo del calcio, la strategia di squadra non si limita solo al terreno di gioco ma si estende significativamente anche al mercato dei trasferimenti. Questo è il caso dell’Inter, la quale si trova attualmente impegnata in una doppia manovra di mercato mirata a rafforzare la propria rosa con un secondo portiere, capace di offrire garanzie alle spalle del titolare Sommer.

Avvio delle trattative

La dirigenza nerazzurra ha inaugurato le danze aprendo ufficialmente i negoziati con il Genoa per il portiere Martinez, riconosciuto per la sua eccellente abilità con i piedi. Un talento tanto apprezzato che ha fatto salire la sua valutazione a 18 milioni di euro, una cifra che ha imposto una riflessione approfondita e la programmazione di ulteriori incontri per raggiungere un accordo concordato tra i due club.

Josep Martinez

Un obiettivo alternativo

Parallelamente alla trattativa con il Genoa, l’Inter si è mossa anche su un altro fronte, mirando a Filip Jørgensen, il giovane portiere in forza al Villarreal. La giornata ha visto un importante incontro tra i dirigenti nerazzurri e l’agente del giocatore, segno di un interesse concreto che porta Jørgensen ad aggiungersi alla lista dei candidati per la porta dell’Inter, una lista che include già nomi come Martinez, Okoye e Bento.

Una rosa di candidate

L’approccio dell’Inter nel rafforzare il proprio reparto portieri viene quindi delineato non solo dalla necessità di trovare un valido secondo al titolare Sommer, ma anche dalla volontà di esplorare diverse opzioni, per arricchire la squadra con un profilo sia di esperienza che di promettente talento. La diversità dei profili presi in considerazione rivela una strategia di mercato attenta e poliedrica, mirata a bilanciare il presente con uno sguardo attento al futuro.

Le prossime mosse

Mentre l’Inter prosegue nel suo doppio percorso di trattative, il mondo nerazzurro attende con interesse gli sviluppi successivi. Le capacità negoziali della dirigenza saranno messe alla prova nel tentativo di concludere accordi vantaggiosi che possano soddisfare le richieste economiche dei club e dei giocatori coinvolti, senza trascurare l’equilibrio del bilancio della società. Ciò che è certo è che ogni movimento sul mercato dei nerazzurri sarà seguito con grande attenzione, in attesa di scoprire chi sarà il prescelto a difendere la porta dell’Inter come vice Sommer.

