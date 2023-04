Il pari all’ultimo minuto con la Juve, la beffa di Salerno e i risultati che stentano ad arrivare: l’Inter contro il Benfica si gioca il futuro, soprattutto Inzaghi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore potrebbe rischiare seriamente la panchina non dovesse arrivare un risultato favorevole. In ogni caso se non è martedì è il prossimo weekend quello chiave per capire quale sarà il futuro dell’Inter in campionato.

L’articolo Inter, contro il Benfica in palio anche il futuro: Inzaghi sempre più in bilico proviene da Calcio News 24.

