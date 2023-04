In Premier League il turno di campionato regala il derby tutto italiano tra Stellini e De Zerbi, una sfida che vale la Champions League

Alle ore 16, infatti, il Tottenham affronterà il Brighton per una partita che mette in palio punti pesantissimi per il finale di stagione.

L’articolo Stellini-De Zerbi, il derby di Premier che vale la Champions proviene da Calcio News 24.

