Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo il pareggio dei rossoneri contro l’Empoli: le dichiarazioni

RIMPIANTI – «Non è il risultato che volevamo e il rimpianto possiamo averlo per il primo tempo. Dovevamo essere più presenti nell’area. Abbiamo giocato con intensità, non concedendo niente a loro. Nel secondo tempo abbiamo fatto tutto quello che dovevamo per vincere ma la palla oggi non voleva entrare. Vedo una squadra in salute ed è un risultato negativo ma non una prestazione negativa».

SI ASPETTAVA DI PIU’ DALLE RISERVE – «Dagli attaccanti ci si aspetta il gol ma le occasioni le abbiamo avute. L’area dovevamo riempirla meglio, ma non solo con i due attaccanti. La squadra ha fatto una buona partita ma quando non arriva la vittoria qualcosina ci è mancato».

RISERVE NON ALL’ALTEZZA – «Il tuo giudizio poteva essere diverso se Rebic e Origi avessero fatto gol. De Ketelaere in allenamento fa tutto ciò che serve per convincermi, è pronto a dare il suo contributo e lo darà».

