Ecco le parole dell’attaccante argentino dell’Inter, Joaquin Correa che ha parlato a DAZN dopo la sfida vinta contro lo Spezia.

Queste le parole dell’attaccante Joaquin Correa dell’Inter, l’argentino parla a DAZN dopo la partita vinta contro lo Spezia, inizia parlando del tecnico Inzaghi: “Lo conosco da tanto tempo, è stato molto importante. Abbiamo vinto insieme, lui sa che cosa posso dare e so che si fida di me, è troppo importante e vogliamo continuare a vincere. Siamo una squadra unita, vogliamo vincere tutti insieme e siamo bravi ragazzi che è importante. Mi capitava spesso di fare doppietta ma è importante per l’attaccante trovare un gol, è stato importante aiutare la squadra.“

Joaquin Correa

Conclude parlando della sua rete: “È importante, sono felice per il gol. L’anno scorso è stato un anno non bellissimo per me per i tanti infortuni, tutti sanno che do il massimo che è molto di più di quello che si è visto l’anno scorso.“

