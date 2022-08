Mercato Milan, si insiste col Tottenham per Tanganga: Maldini convinto di convincere Paratici a concedere il prestito con diritto

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Milan ha deciso di affondare per Tanganga per quanto riguarda il reparto difensivo.

I dialoghi con il Tottenham proseguono con Maldini convinto di riuscire a convincere a Paratici a cedere il calciatore in prestito oneroso con diritto di riscatto e con l’obbligo, formula al momento gradita al club inglese.

