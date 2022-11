Joaquin Correa, attaccante dell’Inter, ha parlato prima della partita contro il Bayern Monaco in Champions League

«Vogliamo fare una grande partita e dimostrare che siamo venuti qua per vincere. Stiamo tutti bene e possiamo dare una mano, dobbiamo dimostrare che la rosa è lunga. Mi sento in fiducia, a volte sono riuscito a fare bene altre no, ma sono sempre concentrato per dare il massimo. L’anno è lungo e tutti dobbiamo dare il nostro contributo».

