L’Inter gioca con il calendario: il 12 agosto la clausola di Sommer potrebbe dimezzarsi, ma Inzaghi rischia di iniziare la stagione senza portiere

L’Inter ha ormai scelto Sommer come nuovo portiere, ma la trattativa per strapparlo al Bayern Monaco si fa sempre più complicata. Come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri potrebbero decidere di aspettare fino al 12 agosto.

In quella data inizia infatti la stagione ufficiale dei bavaresi e se il portiere scenderà in campo, la sua clausola dovrebbe scendere a 3.5 milioni. I nerazzurri giocano quindi con il tempo, ma che sta rendendo non semplice la preparazione della stagione per Simone Inzaghi.

