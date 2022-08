Allo stadio Meazza, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Inter e Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Meazza, Inter e Cremonese si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Inter Cremonese 2-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – Si parte!

2′ Occasione Inter – Grandissima punizione battuta dal difensore nerazzuro, la palla sorvola la barriera ed esce di pochissimo vicino al palo alla sinistra di Radu.

12′ GOL DELL’INTER – Grande contropiede su un calcio d’angolo battuto male dalla Cremonese. Barella serve Dzeko che conclude a rete. Para Radu ma respinge corto, dove arriva Joaquín Correa che a porta vuota non sbaglia.

14′ Occasione Cremonese – Dessers riceve una palla vagante in area in seguito ad un contrasto sulla trequarti e prova con il destro, bravo Handanovic a coprire lo specchio e a respingere in angolo.

17′ Occasione Inter – Grande palla di Dimarco dalla trequarti che scavalca la difesa e arriva sul petto di Barella in area con le spalle alla porta che scarica per Chalanoglu che conclude di prima intenzione e non trova la porta di pochissimo.

22′ Tentativo Cremonese – Pickel ha sul sinistro il gol del pareggio, ma colpisce male e Handanovic blocca a terra senza problemi.

28′ Ci prova Correa – Calhanoglu serve con un filtrante Correa in area, l’attaccante argentino prova la conclusione ma viene murato dall’intervento in scivolata di Bianchetti.

38′ GOL DELL’INTER – Calhanoglu opta per una palla morbida per Barella posizionato al limite dell’area: il numero 23 colpisce al volo con una splendida volée e insacca in rete.

FINE PRIMO TEMPO

48′ Occasione Cremonese – Bel cross di Zanimacchia da calcio d’angolo, battuto dalla sinistra: Aiwu stacca di testa sopra Dimarco, la palla rimbalza a terra e finisce ad un soffio vicino al palo alla sinistra di Handanovic.

59′ Tentativo Cremonese – Buon contropiede della Cremonese che arriva sulla trequarti avversaria con Okereke che scarica per Zanimacchia, il quale ci prova con un sinistro potente. La palla finisce alta sopra la traversa.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Inter Cremonese 2-0: risultato e tabellino

AMMONIZIONI: 50′ Dessers

RETI: 12′ Correa 38′ Barella

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Correa (54′ Lautaro Martinez). Allenatore: S. Inzaghi.

CREMONESE (3-5-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Ascacibar (46′ Zanimacchia), Escalante, Quagliata; Dessers, Okereke. Allenatore: Alvini.

