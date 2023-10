Le parole di Julio Ricardo Cruz, ex attaccante dell’Inter, sulle prestazioni di Lautaro Martinez. I dettagli

Julio Ricardo Cruz ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter.

LE PAROLE- «Molto spesso gli argentini hanno fatto benissimo qui all’Inter: sono contento per Lautaro, questo è il suo momento. Non è semplice portare la fascia da capitano, ma si prende grandi responsabilità: quando è arrivato in Italia in tanti non lo conoscevano, in campo si lavorava per la squadra ma non segnava molte reti. Nel calcio italiano è cresciuto tantissimo grazie a tutto il lavoro che ha svolto: ora il suo senso del gol è molto migliorato e segnare è sempre un piacere per ogni attaccante. Vincere il Mondiale gli ha fatto fare un enorme salto di qualità, non c’è niente di paragonabile per un calciatore».

