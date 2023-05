L’esterno tedesco vuole provare il recupero lampo ma sembra difficile che lo staff tecnico decida di rischiare.

L’Inter oggi ha svolto una seduta di allenamento dopo il successo romano di ieri: chi ha giocato ovviamente ha fatto una seduta di scarico mentre D’Ambrosio e Gosens hanno svolto sedute personalizzate.

Danilo D’Ambrosio

Ovviamente il primo è più avanti nel suo programma di recupero e molto probabilmente verrà convocato per il derby di mercoledì; il tedesco invece, come riferisce Sky Sport, proverà a convincere Inzaghi ma una sua convocazione appare piuttosto difficile. L’ex Atalanta ha potuto cominciare a muovere la spalla precedentemente bloccata in seguito all’infortunio accorsogli durante Inter-Lazio. Più probabile che venga convocato per il match di campionato contro il Sassuolo per poi essere pronto per la sfida di ritorno al Milan.

L'articolo Inter: D'Ambrosio verso il recupero, Gosens vuole esserci ma Inzaghi frena

