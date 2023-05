La situazione attuale in casa Inter per quanto concerne il rinnovo di De Vrij tra voci di mercato e offerte nerazzurre

L’Inter vuole a tutti i costi trattenere De Vrij, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo quel rinnovo contrattuale che sta facendo discutere da 5 mesi a sta parte. E ora

Come riportato da Tuttosport, il difensore ex Lazio ha le idee molto chiare sul suo futuro: o biennale da 4 milioni di euro oppure sarà cessione. Si valuterà il tutto a fine campionato in base agli obiettivi raggiunti.

L’articolo De Vrij, cosa chiede il difensore dell’Inter per il rinnovo? La situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG