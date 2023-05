La rosa nerazzurra sta molto bene e ora il tecnico ha una vasta gamma di scelta: la formazione per il derby è praticamente già fatta.

L’Inter è tornata ad allenarsi oggi ad Appiano Gentile per preparare il sentitissimo derby di andata di Champions League; Inzaghi ha già in mente la formazione da schierare, come riporta la Gazzetta dello Sport. Sarà l’Inter dei titolarissimi, ovvero con Darmian in difesa, Barella e Calhanoglu mezzali e Dzeko con Lautaro Martinez in attacco.

Hakan Calhanoglu

L’unico dubbio riguarda il regista visto che ormai Brozovic è tornato al top della forma; Calhanoglu sembra leggerissimamente favorito al momento. Molto difficile che giochino insieme perché Inzaghi non vuole mai rinunciare a Barella e Mkhitaryan; quest’ultimo inoltre ha anche riposato ieri, almeno inizialmente.

