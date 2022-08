Queste le parole del laterale dell’Inter dopo la vittoria contro il Lecce, Matteo Darmian si esprime così ai microfoni di Sport Mediaset.

Ecco le parole dell’esterno dell’Inter, Matteo Darmian a Sportmediaset dopo la vittoria contro il Lecce, inizia parlando dell’entusiasmo: “Sì, sicuramente. Volevamo partire con una vittoria, è arrivata solo alla fine però per quanto creato in partita penso sia stata anche meritata. Bene così, ci prendiamo i tre punti e sappiamo che possiamo e dobbiamo migliorare. Lo faremo in settimana e domenica dopo domenica ci faremo trovare pronti.“

IM_Sede_Inter

Su come è andata la sfida: “Sappiamo che le partite vanno chiuse, soprattutto come quella di sabato che può essere anche determinata da episodi, che possono essere in una punizione o in un calcio d’angolo. Dovevamo essere più concreti. Sicuramente cercheremo di chiuderle prima per non rischiare come abbiamo fatto sabato“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG