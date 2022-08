Le parole di Mattia Darmian sull’obiettivo seconda stella per l’Inter: «Quando giochi per l’Inter lotti per i traguardi più importanti»

Matteo Darmian è intervenuto ai microfoni di Mediaset dicendo la sua sulla lotta scudetto e la conquista della seconda stella. Di seguito le sue parole.

«Quando giochi per l’Inter le responsabilità sono tante e lotti per i traguardi più importanti, lo scudetto è uno di questi e sicuramente daremo battaglia fino alla fine come abbiamo fatto l’anno scorso e l’anno prima».

