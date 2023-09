Oggi Simone Inzaghi riabbraccerà i primi nazionali: il tecnico inizia a preparare il derby con pochi dubbi di formazione.

L’Inter inizia a prepararsi alla sfida importantissima col Milan anche se ad Appiano Gentile mancano ancora tantissimi nazionali; oggi sono tornati Dumfries, De Vrij e Asllani. Inzaghi dovrebbe avere tutti a disposizione anche se ovviamente c’è da usare il condizionale visto che diversi giocatori disputeranno altri match tra oggi e domani.

Francesco Acerbi

Acerbi è pienamente ristabilito e si pensa che a lungo andare torni ad essere il titolare ma al momento questo ruolo tocca all’olandese, come riferisce Tuttosport. L’italiano non starà a guardare e proverà a scalzare il collega a partire dalla partita con la Real Sociedad di mercoledì prossimo; d’altronde la sua scalata nella passata stagione iniziò proprio in Champions League, contro il Viktoria Plzen.

