C’erano alcuni dubbi sulla presenza di Theo Hernandez per il derby tra Inter e Milan, dopo che il terzino non si era allenato con la Francia

Buone notizie per il Milan in vista del derby contro l’Inter, che arrivano direttamente dalla Francia. Nulla di preoccupante per Theo Hernandez, che aveva saltato gli ultimi due allenamenti con la nazionale per precauzione per via di una botta ricevuta.

Come riferito da Julien Froment infatti, il terzino ha svolto l’intero allenamento odierno ed è dunque da considerarsi pienamente recuperato.

L’articolo Inter Milan, buone notizie per i rossoneri: Theo Hernandez è recuperato. Le ultime proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG