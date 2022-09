L’esterno difensivo Federico Dimarco parla al solito MatchDayProgramme nerazzurro, parla così in vista di Inter-Torino.

Sono queste le parole di Federico Dimarco al MatchDayProgramme nerazzurro, in vista di Inter-Torino, l’esterno difensivo parla così: “Se potessi scegliere tre leggende interiste? Compagno di stanza: Maicon. Compagno di reparto: mi sarebbe piaciuto Samuel. Avversario da sfidare in allenamento: Wesley Sneijder. Il goal che scelgo è il primo che ho segnato in prima squadra con la maglia nerazzurra, contro la Sampdoria su punizione.”

Federico Dimarco

Conclude così il terzino: “Ho preso la palla e la volevo calciare sul palo del portiere, non pensavo che sarebbe uscito un giro così bello, poi per fortuna è andata all’incrocio. È stata una rete bella ed emozionante. L’assist che premierei invece quello per il goal di Škriniar contro il Bologna.“

Albertini alla Gazzetta dello Sport parla così: “Da calciatore, la cosa più strana del derby sono state le facce dei giocatori. Quelli dell’Inter subivano le emozioni, dagli sguardi percepivi le difficoltà. E quando vedi quegli sguardi, da calciatore, ti viene voglia di metterli ancora di più in difficoltà.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG