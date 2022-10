Sono queste le parole dell’esterno Federico Dimarco che parla a Sportmediaset della sua Inter ribadendo la fiducia al tecnico.

Federico Dimarco ai microfoni di Sportmediaset ribadisce la fiducia al suo allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi: “Subiamo poco e prendiamo reti, gli episodi ci girano a sfavore però dobbiamo lavorare e pensare di partita in partita e uscire da questo periodo. Serve rimanere compatti. Inzaghi? Noi siamo con l’allenatore, punto.“

Federico Dimarco

Fabio Ravezzani su Twitter parla così: “Un allenatore deve ottenere prestazioni superiori al valore oggettivo della squadra affidata. Inzaghi sta ottenendo il risultato opposto e non è tanto un problema tattico, quanto di fiducia in lui. Troppi calciatori recitano a soggetto e la vicenda Handanovic lo condanna.“

Pistocchi anche lui su Twitter commenta così: “La Roma in rimonta espugna San Siro e sale a quota sedici punti, mandando in crisi l’Inter. Dopo l’errore di Dimarco arriva un errore in uscita di Barella che porta al gran gol di Dybala. Da segnalare l’incrocio dei pali di Calhanoglu, prima del colpo vincente di Smalling.“

