Ecco le parole di Federico Dimarco, esterno sinistro dell’Inter che parla in una bella intervista ad Amazon Prime Video.

Sono queste le parole dell’esterno sinistro dell’Inter, Federico Dimarco che parla in una lunga intervista ad Amazon Prime Video, ecco cosa dice sulla partita contro il Barcellona: “Segnare così, al Camp Nou, non capita spesso nella vita. E’ stata come una liberazione, poi hanno fatto il 3-3 ma con 94mila persone che spingono non è mai facile uscire con una vittoria. L’errore di Asllani? Non bisogna mai puntare il dito contro nessuno, tutti sbagliano. L’importante è ripartire più forte per dare una mano alla squadra.“

Conclude parlando sul match molto importante di domani: “Per noi è una finale, ci giochiamo il passaggio del turno, con la testa giusta e la calma bisogna raggiungere un obiettivo che dopo i sorteggi alcuni pensavano impossibile. E invece siamo qua a giocarcela.“

